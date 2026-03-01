Con orgullo y entusiasmo fue presentada oficialmente la Srta. Maritza Saco La Motta como Reina del Algodón Tangüis 2026, título que la convierte en la máxima representante de uno de los productos agrícolas más emblemáticos de la provincia de Pisco.

Simboliza elegancia

La joven soberana asumirá durante este año la responsabilidad de promover y fortalecer la identidad del algodón Tangüis, fibra histórica que ha marcado el desarrollo económico y agrícola de la región. Su designación simboliza elegancia, compromiso y un profundo sentido de pertenencia con las tradiciones productivas de la zona.

El reinado contempla la participación en actividades protocolares, culturales y de promoción, donde la nueva representante llevará en alto el nombre del algodón Tangüis, resaltando su valor histórico y su aporte al posicionamiento de Pisco como referente agrícola a nivel nacional.

La ciudadanía a expresado su beneplácito en Maritza Saco La Motta por asumir este compromiso con responsabilidad y dedicación, augurándole un año lleno de logros y éxitos en el ejercicio de su reinado.

