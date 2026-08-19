Una verdadera pesadilla viven decenas de agricultores del distrito de Humay (Pisco) luego de que violentas ráfagas de viento golpearan extensas zonas agrícolas y dejaran más de 150 hectáreas de cultivos de choclo severamente afectadas.

El fenómeno ocurrió el 17 de agosto y, en cuestión de poco tiempo, numerosas plantaciones terminaron tendidas sobre la tierra, dejando un panorama desolador en los campos y sembrando incertidumbre entre las familias que dependen de esta actividad para llevar el sustento a sus hogares.

Pérdidas de cultivos

Según informó la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco, los mayores daños se concentran en las comisiones de usuarios de los subsectores Pallasca–Tambo Colorado y Chunchanga–Miraflores, en Humay. Las ráfagas fueron de tal intensidad que literalmente doblaron y derribaron las plantas de choclo, destruyendo parte del trabajo que los agricultores habían desarrollado durante meses. Para muchos productores, la pérdida llega en el momento menos esperado y podría significar un duro golpe económico, especialmente para quienes apostaron sus ahorros y recursos en esta campaña agrícola.

El escenario genera aún mayor preocupación debido a la variabilidad climática que viene afectando al valle de Pisco, situación que, de acuerdo con los agricultores y la Junta de Usuarios, estaría relacionada con las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño.

El campo vuelve a quedar expuesto a los embates de la naturaleza y los productores temen que estos episodios continúen afectando sus cosechas. Lo que ayer eran extensos campos verdes cargados de esperanza hoy muestra cultivos derribados y agricultores preocupados por el futuro de su producción.

Frente a esta emergencia, los agricultores levantaron su voz y solicitaron la presencia inmediata de las autoridades para constatar los daños, evaluar las pérdidas y disponer medidas de apoyo.

El pedido es urgente: no quieren que sus cultivos queden abandonados después del desastre. La Junta de Usuarios hizo también un llamado a las autoridades para articular acciones concretas en defensa de la agricultura, mientras los hombres y mujeres del campo intentan sobreponerse a este nuevo golpe que amenaza la economía de numerosas familias del valle de Pisco.

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