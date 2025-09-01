La noche del sábado 30 de agosto, el sector Tizón Pacheco fue escenario de un violento crimen que ha conmocionado a la población del distrito de San Andrés, en Pisco. Carlos Yomona Rivera, un mototaxista de 34 años, fue asesinado a balazos mientras conducía su vehículo.

Homicidio en la zona

El ataque criminal se produjo en pleno casco urbano, a la vista de vecinos y transeúntes que quedaron en shock por la escena. Tras desatar una ráfaga de balazos contra el padre de familia, los sicarios huyeron rápidamente, dejando a la víctima gravemente herida. Yomona falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

El mototaxista deja en la orfandad a tres hijos menores de edad, lo que ha generado una fuerte reacción entre familiares, amigos y vecinos del sector. Exigen que se investigue a fondo y se capture a los responsables del asesinato.

La policía ha iniciado las investigaciones para determinar los motivos del crimen y dar con los autores materiales. La comunidad de San Andrés reclama mayor presencia policial y acciones concretas frente al incremento de la criminalidad.

