La noche del sábado 30 de agosto, el sector Tizón Pacheco que ha conmocionado a la población del distrito de San Andrés, en Pisco. Carlos Yomona Rivera, un mototaxista de 34 años, mientras conducía su vehículo.

Homicidio en la zona

El ataque criminal se produjo en pleno casco urbano, a la vista de vecinos y transeúntes que quedaron en shock por la escena. Tras desatar una ráfaga de balazos contra el padre de familia, los sicarios huyeron rápidamente, dejando a la víctima gravemente herida. Yomona falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

El mototaxista deja en la orfandad a tres hijos menores de edad, lo que ha generado una fuerte reacción entre familiares, amigos y vecinos del sector. Exigen que se investigue a fondo y se capture a los responsables del asesinato.

La policía ha iniciado las investigaciones para determinar los motivos del crimen y dar con los autores materiales. La comunidad de San Andrés reclama mayor presencia policial y acciones concretas frente al incremento de la criminalidad.

