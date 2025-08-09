Una tragedia sacudió al distrito de San Clemente en Pisco, luego de que un menor de 14 años falleciera tras recibir una descarga eléctrica al entrar en contacto con un cable de alta tensión.

Denuncian negligencia

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde en el asentamiento humano Nuevo Amanecer, donde, según testigos, el adolescente habría tocado un cable eléctrico que se encontraba tendido en el suelo, aparentemente tras un corte de energía. Producto de la descarga, el menor fue lanzado varios metros y quedó inconsciente. Fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde llegó sin signos vitales.

El menor, se dedicaba al reciclaje en sus tiempos libres y, según vecinos, iba tomado de la mano con otro niño en el momento del accidente. “Lo soltó justo antes de la descarga, de lo contrario habrían sido dos los fallecidos”, relató conmovida una vecina de la zona.

La comunidad expresó su indignación por la presunta negligencia de las autoridades responsables del tendido eléctrico. “Cuando hacen cortes de luz, dejan los cables en el suelo. Los niños juegan por las tardes y esta vez le ha tocado a un niño trabajador, de familia humilde. En la noche no tenemos luz en esta zona”, denunció una residente.

Otros pobladores exigieron la intervención de la Fiscalía para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.

“Los trabajadores de la empresa eléctrica dicen que los postes son propiedad de la municipalidad, pero nosotros pagamos a ElectroDunas, no al municipio. ¿Quién se va a hacer cargo ahora del cajón y del sepelio si la familia es muy pobre?”, cuestionó otra vecina visiblemente afectada.

