Al promediar las 9:30 de la mañana en Alto el Molino cercado de Pisco reportaron un grave accidente de un menor de un año de nacido que fue derivado por emergencia al hospital San Juan de Dios, en este nosocomio solo se confirmó su muerte.

Tragedia en la zona

Los pobladores están consternados por el suceso, ya que el infante no habría tenido el cuidado necesario, ya que introdujo un desarmador en un enchufe, siendo electrocutado y posteriormente falleció. El cuerpo del bebé se encuentra en la morgue del hospital a la espera de los trámites en la Fiscalía y se le pueda dar sepultura en las próximas horas.

En tanto, las autoridades recomiendan si un familiar o conocido sufre una descarga eléctrica, hay varias acciones que no se deben realizar para evitar agravar la situación o exponerse a riesgos: No tocar a la persona sin asegurarse de que no está en contacto con la fuente de electricidad. Hacerlo podría provocar que usted también reciba una descarga eléctrica.

No usar objetos metálicos para intentar desconectar a la persona de la fuente de electricidad. Los objetos metálicos conducen electricidad, y su uso podría resultar en una descarga para usted.

