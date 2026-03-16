A pesar de las advertencias sobre la presencia de oleajes anómalos en el litoral, varios menores y visitantes fueron vistos ingresando al mar y permaneciendo en la orilla en la playa El Malecón, ubicada en la provincia de Pisco.

Riesgo en el mar

La condición del mar se mantuvo inestable debido al incremento del oleaje, situación que había sido advertida previamente por las autoridades marítimas y de defensa civil. Sin embargo, esto no evitó que algunas personas se acercaran al borde del mar para jugar, bañarse o permanecer en la zona costera.

En imágenes registradas en el lugar se observó a menores de edad ingresando al agua y desafiando las olas, mientras otros visitantes permanecen en la arena o cerca de la orilla, pese a que el mar presenta mayor fuerza de lo habitual.

La presencia de oleajes anómalos puede generar corrientes peligrosas y cambios repentinos en la intensidad de las olas, lo que representa un riesgo para quienes ingresan al mar, especialmente para niños y adolescentes.

Las autoridades suelen recomendar a la población evitar actividades en el mar durante este tipo de condiciones, así como respetar las señales de alerta y restricciones que se puedan establecer en las playas.

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