Los intensos oleajes anómalos que vienen afectando el litoral peruano han generado una situación crítica en el distrito turístico de Paracas, donde diversas actividades vinculadas al mar se han visto seriamente perjudicadas.

Desde inicios de la semana, el comportamiento inusual del mar ha provocado olas que duplican e incluso triplican su altura habitual, generando preocupación entre pescadores, operadores turísticos y autoridades locales.

Medida temporal

Este fenómeno marítimo no solo representa un riesgo para las embarcaciones, sino que también ha ocasionado daños en algunas infraestructuras portuarias y ha obligado a extremar las medidas de seguridad en toda la zona costera.

De acuerdo con reportes emitidos por las autoridades marítimas, los oleajes anómalos se han registrado a lo largo de gran parte del litoral peruano, afectando desde el norte hasta el sur del país, con impactos visibles en nuestra localidad de Ica.

En el caso de Paracas, la intensidad de las olas y el fuerte movimiento del mar obligaron a la Capitanía de Puerto de Pisco a disponer el cierre temporal de puertos y caletas, paralizando la salida de embarcaciones turísticas y pesqueras. Esta decisión preventiva busca evitar accidentes o tragedias en el mar, especialmente considerando que Paracas recibe diariamente a decenas de visitantes interesados en recorrer sus atractivos naturales, como las Islas Ballestas.

La paralización de las actividades marítimas ha generado un fuerte impacto en la economía local, debido a que gran parte de los ingresos de la población depende directamente del turismo y de la pesca artesanal. A esta situación se suma otro problema que viene afectando a los empresarios del sector: la escasez y el incremento del precio del combustible en algunos grifos, lo que dificulta la operatividad de las embarcaciones y de los servicios turísticos. Pescadores y operadores señalan que el aumento en los costos de combustible y la incertidumbre generada por el cierre de puertos provocan pérdidas económicas considerables en plena temporada de visitas.

En medio de este complejo panorama, también se ha puesto en evidencia la limitada presencia policial en la zona, situación que preocupa a comerciantes, empresarios y vecinos del distrito. A pesar de que Paracas continúa recibiendo visitantes, la dotación de efectivos policiales resulta insuficiente para cubrir adecuadamente toda la localidad, lo que dificulta mantener una vigilancia permanente en áreas comerciales, malecón y zonas de mayor concurrencia turística. Diversos sectores han solicitado a las autoridades reforzar la seguridad para garantizar tranquilidad tanto a turistas como a la población.

