Entre lágrimas y con evidente desesperación, María Páucar, madre del joven pescador Aldo Yamir Oscco Páucar (29), conocido como “Chucky”, denunció ante Correo la falta de acciones inmediatas tras la desaparición de su hijo, ocurrida durante una faena de extracción de hueveras de mar frente a la isla Infernillo en Pisco, cuando se encontraba a bordo de la embarcación Jean Martín 2, de matrícula PS-38822-DM. “Mi hijo salió a trabajar y nunca regresó. Yo solo pido justicia y que capturen a los responsables”, expresó

Joven desaparecido

La madre relató que Yamir fue visto por última vez el 31 de enero, luego de varios días en altamar, y que recién el 2 de febrero la familia pudo presentar una denuncia verbal en la Comisaría de San Andrés, a través de su hermano Juan Carlos Páucar. Según le informaron, los tripulantes Gian Carlos Martín Blondet Torres, Oswaldo Burga Uribe, José Bobadilla y Bryan Castro retornaron a tierra sin su hijo, indicando a terceros que el joven se habría lanzado al mar en reiteradas ocasiones.

María Páucar cuestionó duramente que el patrón y la tripulación no comunicaran de inmediato la desaparición ni a la Capitanía de Puerto ni a la Policía Nacional. “Eso es una negligencia imperdonable. Me dicen que lo rescataron dos veces y que a la tercera ya no lo ayudaron. ¿Cómo pueden dejarlo así?”, declaró indignada. Añadió que la familia se enteró del hecho por personas ajenas a la embarcación, días después, lo que ha incrementado su sufrimiento.

Finalmente, la madre reconoció que su hijo atravesaba problemas personales, pero recalcó que ello no justifica el abandono ni el silencio de quienes lo acompañaban. “Mi hijo merecía ayuda, no que lo dejen morir”, afirmó, exigiendo a la Fiscalía acelerar las investigaciones y sancionar a los responsables.

