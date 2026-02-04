La angustia y la incertidumbre envuelven a una familia del distrito de San Andrés tras la desaparición de Yamir Antonio Oscco Páucar de 27 años, conocido entre sus compañeros como “Chucky”. El joven salió a trabajar en una faena de recolección de huevera y, desde entonces, no volvió a ser visto. Ante esta situación, la Fiscalía inició una investigación para esclarecer lo ocurrido en altamar.

Desaparición en el mar

Según la denuncia presentada en la comisaría del distrito, Yamir se embarcó el pasado 20 de enero desde el muelle de San Andrés con destino a la zona cercana a la isla Infiernillo. Al pasar los días sin noticias y frente al silencio de los tripulantes, su madre, María Ángela Páucar Vázquez, y su hermano, Willian Carvajal Páucar, decidieron acudir a las autoridades para reportar oficialmente su desaparición.

Los testimonios preliminares de los pescadores que lo acompañaban señalan que la noche del 24 de enero Yamir se habría arrojado al mar en dos oportunidades, siendo rescatado por sus compañeros. Más tarde, fue colocado en la parte posterior de la embarcación para que descanse; sin embargo, relatarían que, al amanecer del día siguiente, los tripulantes se percataron de que el joven ya no se encontraba a bordo.

Este hecho que ha llamado la atención de las autoridades es que la desaparición no fue comunicada de inmediato ni a la Capitanía de Puerto ni a la Policía Nacional. Uno de los tripulantes habría manifestado que no dieron aviso por temor, situación que ha generado dudas y reforzado la necesidad de una investigación exhaustiva

Actualmente, los dos pescadores que regresaron de la faena vienen declarando ante la Policía Nacional como parte de las diligencias en curso. Mientras tanto, familiares y vecinos mantienen la esperanza de conocer la verdad y piden que el caso no quede impune, en medio del dolor que deja la desaparición de un joven que salió a trabajar y nunca regresó a casa.

