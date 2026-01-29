Una mujer de 62 años resultó herida por un disparo de arma de fuego durante un presunto intento de asalto ocurrido en el kilómetro 229 de la Panamericana Sur Nueva, en la provincia de Pisco. El violento hecho se registró cuando la víctima se desplazaba como copiloto a bordo de un tráiler que transitaba por esta importante vía nacional, escenario recurrente de hechos delictivos que ponen en riesgo a transportistas y pasajeros.

Ataque a balazos

La agraviada fue identificada como Faustina Tamayo Cconislla, natural del centro poblado Cabeza de Toro Lt. 6, distrito de Independencia. De acuerdo con información preliminar, delincuentes armados habrían intentado asaltar al conductor del vehículo pesado. En medio del ataque, y al intentar resistirse al accionar delictivo, la mujer recibió un impacto de bala, lo que generó momentos de pánico y tensión en plena carretera, obligando a desviar el tráiler y llegar hasta el cruce de la Panamericana Sur antigua para pedir auxilio.

El vehículo involucrado tiene placa de rodaje BRY-765 y, según información pública registrada en la Sunarp, figura como propietario Amador Gutiérrez Delgado. Estos datos ya forman parte de las diligencias que vienen siendo evaluadas por las autoridades como parte de la investigación del caso.

Tras el ataque, personal de Serenazgo del distrito de Túpac Amaru Inca acudió con la policía y brindó el apoyo para el traslado de la víctima a emergencia del Hospital San Juan de Dios de Pisco, donde permanece hospitalizada bajo observación médica. Conforme al diagnóstico inicial, presenta herida por proyectil de arma de fuego en el tórax, con impacto en la zona del hombro, realizándose los exámenes correspondientes para descartar lesiones traumáticas de mayor gravedad.

