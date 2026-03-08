El distrito de Humay, en la provincia de Pisco, vivió ayer sábado 7 de marzo una gran jornada de celebración con el Vendimia Fest – Bodega Lagos 2026, evento que congregó a numerosas personas provenientes de distintos distritos de Pisco y también de diversas regiones del país, quienes llegaron para participar de esta tradicional fiesta que rinde homenaje a la uva y al pisco, símbolo de identidad de la región.

Actividades en Humay

La actividad se desarrolló desde las 11:00 de la mañana en la Bodega Lagos, ubicada en el centro poblado San Ignacio, donde cientos de visitantes disfrutaron de un ambiente festivo cargado de tradición, cultura, gastronomía y música en vivo. Durante la jornada se realizaron diversas actividades como la eucaristía de bendición, la tradicional pisa de uva, presentaciones artísticas, recorridos por viñedos, cata de pisco y degustaciones de productos vitivinícolas que resaltaron la riqueza productiva de la provincia.

El evento fue impulsado gracias a la iniciativa de productores vitivinícolas de la provincia de Pisco y del Grupo Herencias, organización que viene promoviendo actividades orientadas a revalorar las tradiciones y la identidad cultural de la tierra pisqueña, poniendo en vitrina la producción artesanal de pisco y vino que caracteriza a la zona y fomentando espacios de encuentro entre productores, emprendedores y visitantes.

En representación del Grupo Herencias, el chef Max Luján Rodas declaró para el diario Correo que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la identidad cultural y revalorar el trago bandera del Perú, el pisco, resaltando el trabajo de los productores locales y promoviendo escenarios donde la tradición, la gastronomía y la cultura puedan integrarse para el disfrute de la población y de los visitantes que llegan atraídos por esta importante actividad. Asimismo, el evento logró reunir a diversas marcas vitivinícolas y emprendimientos de la provincia de Pisco, quienes expusieron sus productos al público asistente.

