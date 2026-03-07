Con el objetivo de preservar la tradición de la pisa de uva y rendir homenaje al productor local, el distrito de Humay en la provincia de Pisco en la región Ica, celebrará su fiesta de la vendimia hoy sábado 7 de marzo a partir de las 11:00 de la mañana.

Tradición vitivinícola

La festividad tendrá como sede la bodega vitivinícola Lagos, ubicada en el kilómetro 28.5 de la vía Los Libertadores en el centro poblado San Ignacio.

Víctor Paucar Hernández, jefe de la oficina zonal de Pisco de la Dircetur Ica, informó que la jornada busca fortalecer las costumbres que dan identidad a la provincia de Pisco.

“La celebración se inicia con una eucaristía de bendición de la uva, seguida de la tradicional pisa y un espectáculo artístico con talentos locales”, detalló.

Por su parte, el productor Narciso Lagos Quispe invitó al público a conocer la historia de su bodega, que cuenta con 22 años en la elaboración de piscos y vinos.

“Los asistentes recorrerán nuestros viñedos para conocer las variedades de uvas pisqueras. Aprenderán el proceso de nuestro destilado bandera, desde el cuidado de la vid y la vendimia, hasta la fermentación y destilación”, manifestó.

La gastronomía será otro pilar del evento, gracias al apoyo de la asociación cultural Herencias. Max Luján Rodas, presidente de la asociación, destacó que se ofrecerán potajes emblemáticos de la provincia.

“El ceviche de pejerrey paraqueño, ganador del primer mundial de ceviche, será el protagonista, junto a otros platos a base de pescados y mariscos”, señaló.

En la actividad participará la reina de la provincia de Pisco, Katherine Elías Tello, junto a otras soberanas, quienes protagonizarán la pisa de uva e invitarán a los asistentes a sumarse a esta experiencia inolvidable.

Según la Dirección Regional de la Producción, la provincia de Pisco alberga a más de 30 productores de nuestro destilado. Actualmente, se gestionan alianzas estratégicas para que un nuevo grupo de productores locales obtenga la Denominación de Origen Pisco, garantizando así la calidad y procedencia de su producción.

¿Cómo llegar?

La bodega Lagos se ubica en el centro poblado San Ignacio (Km 28.5 de la vía Los Libertadores, Humay). Se puede llegar en vehículo particular o mediante transporte público (colectivos o combis) desde el cruce de Pisco o el distrito de San Clemente, con un costo aproximado de S/8.00.

EL DATO: La variedad Quebranta es la uva predominante en los viñedos locales, seguida por las variedades Italia y Moscatel.

