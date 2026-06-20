El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco a cargo del magistrado Percy Cortez Ortega, dictó nueve meses de prisión preventiva contra María De Los Ángeles Suárez Villanueva (42) y Maribella Yeraldin Arellano Bohórquez (40), investigadas por la presunta comisión del delito contra la salud pública – tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de favorecimiento tráfico de drogas, en agravio del Estado peruano.

Avanza investigación

Según la investigación, el 3 de junio de 2026, personal del Área Antidrogas de la Policía Nacional recibió información sobre presuntas actividades de microcomercialización de drogas en inmuebles ubicados en las calles Cieneguilla y San José, en la provincia de Pisco. Tras labores de vigilancia e intervenciones realizadas en situación de flagrancia, se procedió al ingreso de ambos predios, donde fueron intervenidas las investigadas.

Durante las diligencias se incautaron diversas cantidades de sustancias que, tras las pruebas de orientación, arrojaron resultados positivos para pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y cannabis sativa (marihuana), además de dinero en efectivo, equipos celulares y otros objetos presuntamente vinculados al acondicionamiento y comercialización de estupefacientes.

Los hechos son materia de investigación por la presunta comisión del delito contra la salud pública – tráfico ilícito de drogas, tipificado en el artículo 296° del Código Penal y agravado por la circunstancia prevista en el numeral 6 del artículo 297° del mismo cuerpo legal, que sanciona con mayor severidad las conductas vinculadas a la comercialización ilegal de sustancias estupefacientes.

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