Pisco: Padre denuncia la extraña desaparición de su hija en Alto el Molino.

El padre de una adolescente de 13 años, denunció la desaparición de la menor en circunstancias que él trabajaba como mototaxista en las calles de la provincia de Pisco, solo encontrando una nota cuando regresó a casa con la frase: “Hasta luego papá”.

Según refiere el padre de la menor, Elías Quilca Quispe (56), él domicilia solo con la menor en su vivienda de la Mz G1 Lt. O5 del sector Alto El Molino, de donde partió su hija al promediar las 7:00 de la mañana del martes 8 de marzo con rumbo desconocido.

“Salí como todas las mañanas a laborar en una mototaxi y retorné a eso de los 10:00 de la mañana para tomar desayuno a casa y encontré una hoja cuadriculada donde mi hija se despedía de mí”, dice el acongojado padre de la menor Anny Ariana Quilca Condori (13).

Vecinos que cuentan con cámaras de vigilancia lograron grabar a la menor salir de casa, llegar a una esquina y doblar hacia la calle que conduce a la plaza principal de Alto El molino, pero en las imágenes también se observa que una persona adulta la espera en una esquina y camina delante de ella.

“Estoy desesperado sin saber nada de mi hija que lleva más de tres días desaparecida, no sé a quién recurrir porque en la comisaria no me ayudan con su búsqueda, solo la buscamos con la ayuda de mi hija mayor y mi yerno”, dice Quilca Quispe