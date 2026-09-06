Momentos de preocupación se vivieron en el CIAI “Los Pequeñitos de San Juan” – Cuna Más, ubicado en la avenida Pachacútec del distrito de Túpac Amaru Inca (Pisco), luego de que una considerable cantidad de agua inundara los ambientes del establecimiento que brinda atención a más de 60 niños y niñas del sector.

Incidente en sede

Según relataron los propios padres de familia, ante la urgencia tuvieron que ingresar al establecimiento con escobas, recogedores, baldes y otros implementos para retirar el agua acumulada, tratando de evitar que el problema continúe afectando los diferentes ambientes y materiales utilizados diariamente para la atención de los menores. La situación generó preocupación debido a que el local presta un importante servicio a padres y madres que trabajan para sacar adelante a sus familias.

De acuerdo con la versión de los padres, la urgencia se habría originado por la rotura de una matriz de agua potable, provocando la inundación del establecimiento perteneciente al programa Cuna Más del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ante ello, las familias solicitan la intervención de las autoridades competentes y que se realice una evaluación de los daños ocasionados, especialmente por la humedad que podría permanecer en paredes, pisos y demás estructuras.

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