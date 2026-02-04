Con una conferencia de prensa realizada en el auditorio de PromPerú en Lima, el distrito de Paracas dio inicio a las actividades por el Día Nacional del Pisco Sour 2026, una de las celebraciones más esperadas que combina tradición, turismo y gastronomía local.

Bebida tradicional

El evento contó con la presencia del Director Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica, Dr. Gustavo Huerta Escate, quien destacó el compromiso de la región en promover sus atractivos turísticos. “Seguimos participando y comprometidos en promocionar las actividades turísticas a nivel regional”, señaló durante la presentación.

Durante la conferencia, también se realizó la presentación de las candidatas que competirán por la corona de Miss Pisco Sour Paracas 2026. Los asistentes pudieron disfrutar además de degustaciones del tradicional cóctel, preparadas por el reconocido mixólogo Ricardo Carpio, y de un ceviche de pejerrey preparado por el Warique Karamba, proveniente de San Andrés.

Entre los participantes del evento estuvieron también el economista Eduardo Jáuregui Cabrera, presidente de CAPATUR, y representantes de distintas instituciones locales vinculadas al turismo y la promoción cultural.

“Este sábado 7 de febrero celebramos a nivel nacional el Día del Pisco Sour. Si deseas combinar sol, playa y un refrescante cóctel, todos los caminos conducen a Paracas”, señaló Huerta Escate, invitando a turistas y visitantes a disfrutar de la gastronomía y la cultura local.

El Día del Pisco Sour en Paracas se presenta como una oportunidad no solo para resaltar la identidad cultural de la región Ica, sino también para fomentar la economía local mediante la promoción de sus destinos turísticos, gastronomía y tradiciones.

VIDEO RECOMENDADO