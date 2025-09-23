Una nueva tragedia enluta a la provincia de Pisco. Un accidente de tránsito ocurrido este lunes en la vía Los Libertadores, en el distrito de San Clemente (Pisco), dejó como saldo una persona muerta. La víctima fue identificada como Juan Carlos Gutiérrez Inca (39), conocido por sus allegados como “Yuca”.

Muerte violenta

El hecho se registró a la altura del colegio José Carlos Mariátegui, cuando, según versiones preliminares de testigos, Gutiérrez habría intentado subir a un camión en movimiento, pero perdió el equilibrio, cayó a la pista y fue arrollado por un volquete que transitaba por la zona.

La violenta escena generó consternación entre los vecinos y transeúntes, quienes alertaron de inmediato a las autoridades. Sin embargo, la llegada del personal del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo se demoró más de 36 minutos, tiempo durante el cual el cadáver permaneció en plena vía pública.

El cuerpo fue posteriormente trasladado a la morgue central de Pisco para las pericias correspondientes. En tanto, el conductor del volquete fue detenido y trasladado a la comisaría de Huamaní, donde se realizarán las diligencias legales que determinen su grado de responsabilidad. Familiares del fallecido acudieron al lugar entre lágrimas y exigieron justicia.

