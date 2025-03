En diálogo con Correo la familia de Máximo, narró que hoy sábado está previsto la llegada de su ser querido al puerto de Paita en Perú, para ser atendido y pasar a una evaluación médica y sea trasladado horas después vía aérea a la ciudad de Lima para llegar hasta el distrito de San Andrés en la provincia de Pisco, donde se encuentra su madre quien lo está esperando con mucha angustia.

Fue un milagro

Flor Napa, hermana del pescador dijo, “fueron 3 meses de mucha lucha constante de toda la familia de salir por nuestros propios medios en búsqueda, así como también llegar hasta rogarle a las autoridades para que siga la búsqueda, situación que no vimos con un compromiso adecuado y me siento decepcionada de las autoridades locales y nacionales de no brindar el apoyo, para estos casos”.

En la misma línea la madre del pescador, Elena Castro, muy conmovida no resiste más la angustia de poder abrazar a su hijo, y comentó brevemente pidiendo a las autoridades que ayuden a traer a su hijo a casa, después de estar 95 días buscándolo, comentó que ella salía a orar frente al mar, suplicando a Dios que lo regrese con vida.

Asimismo, su primo Pablo Muñoz, también pescador, realizó un llamado a las autoridades que cumplan con su trabajo en brindar el apoyo para poderlo trasladarlo a su vivienda en la calle España, en el distrito de San Andrés donde su madre que es una adulta mayor lo espera con esperanza.

Finalmente, la familia en general estima que este hecho es un milagro de Dios, que este vivo. En las próximas horas debe de llegar a las costas peruanas para posteriormente llegar a Lima y viajar finalmente a Pisco para reencontrarse con su madre.

