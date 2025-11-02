Momentos de angustia vivieron tres pescadores chimbotanos luego de que la embarcación pesquera “Amor de Madre”, de matrícula PL-17981-BM, sufriera una grave avería mientras realizaban faenas de pesca a unas 30 millas de la costa, en la zona conocida como El Infernillo. El eje del motor se rompió y, para complicar aún más la situación, el sistema de radio comunicación se encontraba inoperativo, impidiendo emitir cualquier señal de auxilio.

Motor dañado

Según se conoció, otros pescadores que navegaban por la zona lograron advertir la emergencia y dieron aviso a las autoridades marítimas. Sin embargo, la ayuda no llegó a tiempo, por lo que el patrón de la embarcación, haciendo uso de su experiencia y conocimiento del mar, decidió recurrir al uso de velas para intentar regresar a tierra firme. Gracias a las corrientes y al viento a su favor, la nave logró arribar a Punta Pejerrey, en Paracas, tras horas de incertidumbre y esfuerzo.

Los tripulantes Carlos Jacinto Puescas, José Jacinto Sandoval y Carlos Jacinto Sandoval (Freddy) lograron ponerse a salvo y fueron recibidos por sus familiares, quienes confirmaron que se encuentran en buen estado de salud.

La travesía fue descrita por ellos como una experiencia “milagrosa”, pues temieron lo peor ante la falta de comunicación y la fuerza del oleaje en altamar.

