Los tripulantes, originarios de Santa Rosa y San José, en la región Lambayeque, sobrevivieron tras quedar a la deriva por fallas técnicas y fueron finalmente encontrados a 50 millas de la costa de la ciudad de Pisco, después de una movilización que mantuvo en zozobra a sus familias y a las comunidades pesqueras de la región.

Búsqueda de tripulación

El caso generó una respuesta de la Marina de Guerra del Perú, donde personal de la Capitanía de Puerto de Pisco implementó un operativo de rescate por aire y mar. La operación culminó con éxito nueve días después, cuando la embarcación Ethel Mercedes IV fue ubicada a 50 millas de la costa de Pisco por pescadores que dieron aviso a las autoridades.

Fuentes oficiales informaron que los tripulantes no habían presentado declaración de zarpe, no tenían radiobaliza, el personal a bordo no estaba certificado como personal de pesca, situaciones que pueden desencadenar una tragedia en altamar.

Con ayuda de personal de Capitanía de Pisco, los tripulantes llegaron ayer a las 2:00 de la madrugada al muelle de Pisco, donde se les tomó sus declaraciones y se dieron a conocer las observaciones que tenían al ingresar al mar sin los permisos pertinentes.

Según informaron el 26 de mayo, los pescadores partieron desde Pisco con la expectativa de retornar en breve. Días después sus familiares detectaron la ausencia de contacto, lo que activó las alertas. Desde entonces, la Capitanía de Puerto de Pisco notificó la pérdida de señal y coordinó acciones inmediatas.

La Marina movilizó medios como dos patrulleros marítimos y un avión de exploración Beechcraft B-200, así como personal especializado en búsqueda y rescate.

Según la falta de contingencias mecánicas en el sistema de baterías y carencia de combustible fueron los factores que imposibilitaron a la tripulación recuperar el control de la nave. La deriva provocó que fueran alejados por las corrientes, impidiendo que se comuniquen con tierra firme y complicando el rastreo.

VIDEO RECOMENDADO