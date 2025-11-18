En un esfuerzo comunitario, los vecinos de la zona costera han instalado la “Radio del Pueblo”, un sistema de comunicación que permitirá mantener contacto directo con los pescadores que salen diariamente a alta mar. La iniciativa busca brindar seguridad, asistencia y coordinación inmediata ante cualquier emergencia marítima.

Trabajo vecinal

La acción fue impulsada por Julia Maribel de la Cruz Barrientos, vecina reconocida por su compromiso con la comunidad, quien donó los equipos necesarios para implementar la radio. Gracias al trabajo conjunto de los pobladores, el sistema está en sus etapas finales de instalación y pronto comenzará a operar.

Los responsables explicaron que la “Radio del Pueblo” facilitará comunicaciones constantes con las embarcaciones, permitiendo alertas tempranas, coordinación de faenas y reportes desde y hacia tierra firme. Con esto se espera mejorar la seguridad de los pescadores y optimizar la organización de sus jornadas de trabajo.

Los vecinos destacaron que el proyecto surge de la propia comunidad y busca beneficiar a todos los habitantes, resaltando la importancia de la solidaridad ante necesidades comunes.

VIDEO RECOMENDADO