En un operativo de inteligencia realizado por la madrugada, agentes de la División Regional de Inteligencia (Divreint) de la PNP Ica, en coordinación con personal de la Comisaría de Huamaní, intervinieron a dos presuntos integrantes de la organización criminal “Los diablitos de San Clemente”, implicados en delitos como robo y extorsión en esa zona de la provincia de Pisco.

Hechos delictivos

La intervención se ejecutó alrededor de las 3:00 a.m. a la altura del kilómetro 1.600 de la vía Los Libertadores, cerca del grifo AVA. Los sospechosos se desplazaban en una mototaxi cuando fueron interceptados por los efectivos tras un trabajo de seguimiento y vigilancia. Los detenidos fueron identificados como Alfredo Aldair Guerra Ormeño (22), alias “Alfredito”, y un menor de 17 años conocido como “Hueso”.

Durante la operación se incautaron un revólver calibre 38 con la serie erradicada, tres municiones, dos artefactos explosivos de fabricación casera, dos teléfonos celulares, un mototaxi de placa 2723-AY, 188 envoltorios tipo “ketes” con presunta pasta básica de cocaína.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambos sujetos formarían parte de una red delictiva dedicada al robo y extorsión, utilizando vehículos menores y armas de fuego para cometer sus ilícitos.

Los intervenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias de ley, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la organización.

VIDEO RECOMENDADO