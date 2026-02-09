Un operativo policial ejecutado en la provincia de Pisco permitió la incautación de una gran cantidad de productos de contrabando, así como la detención de un sujeto presuntamente implicado en delitos aduaneros, en un punto estratégico de la Carretera Panamericana Sur.

Delito aduanero

La intervención se realizó a la altura del kilómetro 241 de la Panamericana Sur, en el sector conocido como Cruce de Paracas – Pisco. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Ica, quienes procedieron a la detención de Luis Alberto Canchari Pérez.

Según información policial, el intervenido es investigado por el presunto delito aduanero en la modalidad de contrabando, tipificado en la Ley N.º 28008 – Ley de los Delitos Aduaneros. Durante la inspección del vehículo y la mercadería transportada, los agentes constataron que los productos no contaban con la documentación que acreditara su ingreso legal al país.

Entre los bienes incautados figuran miles de unidades de productos de diferentes marcas, detalladas de la siguiente manera: 4,000 unidades de la marca Pine, 2,200 unidades de la marca Hamilton, 27,800 unidades de la marca Golden Beach, 3,800 unidades de la marca Lucky y 800 unidades de la marca Carnival.

De acuerdo con la valorización preliminar realizada por las autoridades, la mercadería decomisada tendría un valor comercial aproximado de 40 mil soles, lo que evidencia la magnitud del presunto ilícito y el impacto económico que este tipo de actividades genera en el comercio formal.

VIDEO RECOMENDADO