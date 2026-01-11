La Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco – Clase C informó que la ausencia de lluvias en la parte alta de la cuenca ha venido provocando un preocupante y prolongado descenso en el caudal del río Pisco, situación que ya está afectando a más de 100 hectáreas de cultivos en distintos sectores del valle pisqueño. Esta prolongada falta de lluvias y estiaje viene golpeando severamente la producción agrícola y la economía de cientos de familias que dependen directamente del agro.

Pérdidas de cultivos

De acuerdo con el reporte técnico, ayer se registró un aforo de 30 m³ por segundo en la estación de medición ubicada en Letrayoc distrito de Humay, nivel aún insuficiente para garantizar un abastecimiento adecuado de agua de riego. Las zonas más perjudicadas corresponden a diversas comisiones de usuarios, siendo la Comisión de Regantes de Cabeza de Toro una de las más afectadas por la escasez hídrica que se mantiene desde hace varias semanas.

Los cultivos que vienen sufriendo mayores daños son principalmente el algodón, la palta y el maíz, entre otros productos de importancia económica y alimentaria para la provincia y la región. Agricultores de estas zonas han expresado su profunda preocupación ante la pérdida de cosechas y el impacto que ello tendría en el abastecimiento y los ingresos familiares si el caudal del río no logra recuperarse en el corto plazo.

Frente a este escenario, se conoció que la Junta de Usuarios ha sostenido reuniones con autoridades del sector agrario y entidades vinculadas a la gestión de los recursos hídricos, con el objetivo de evaluar alternativas que permitan mitigar los efectos del déficit de agua. Entre las acciones consideradas se encuentran una mejor distribución del recurso y la implementación de medidas de contingencia para priorizar los cultivos más vulnerables

Finalmente, la organización hizo un llamado a las autoridades y a todos los actores involucrados para que se articule un trabajo conjunto que permita afrontar esta crisis de manera oportuna y eficiente. La prolongada falta de agua no solo pone en riesgo la campaña agrícola, sino también el bienestar social y económico de toda la población del valle y de la provincia de Pisco.

