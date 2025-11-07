Un amplio operativo policial se desplegó ayer en Playa Lagunilla, dentro de la Reserva Nacional de Paracas, con el objetivo de ejecutar el desalojo de los restaurantes y negocios que operan en la zona. La intervención por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), con apoyo de la Policía Nacional, en cumplimiento de disposiciones sobre ordenamiento territorial y protección ambiental.

Piden trabajar

El operativo se inició en las primeras horas de la mañana y generó momentos de tensión entre las autoridades y los comerciantes locales. Los propietarios de los establecimientos, muchos con más de tres décadas de actividad, aseguraron que la medida pone en riesgo el sustento de decenas de familias que dependen del turismo en Paracas. También denunciaron que no recibieron una notificación previa adecuada.

Ante el conflicto, los comerciantes solicitaron la conformación de una mesa de diálogo con representantes del Sernanp, el Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Distrital de Paracas, con el fin de buscar alternativas que compatibilicen la conservación ambiental con la continuidad de la actividad económica en la zona.

Algunos pobladores expresaron su malestar por la forma en que se ejecutó la medida y cuestionaron la falta de apoyo de las autoridades locales. Según señalaron, el Estado debería priorizar la reubicación y formalización de los negocios antes de recurrir a acciones de fuerza.

Finalmente, el desalojo fue suspendido por falta de garantías, quedando postergado hasta nuevo aviso. Las partes involucradas se comprometieron a continuar las conversaciones en busca de una solución que evite mayores conflictos y preserve tanto la estabilidad social como el desarrollo turístico de Playa Lagunilla.

VIDEO RECOMENDADO