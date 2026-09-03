La Sala Superior Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco confirmó la sentencia de cadena perpetua contra Juan Carlos Solier Pellehuamán de 56 años, quien fue condenado por el delito contra la indemnidad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de una niña de 8 años.

La decisión judicial se produjo luego de que los magistrados evaluaran los argumentos expuestos por la defensa durante el proceso de apelación y determinaran que estos no lograban desvirtuar los fundamentos de la sentencia condenatoria emitida en primera instancia. De esta manera, quedó confirmada la máxima sanción penal contra el violador.

Cadena perpetua

Según las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron de manera reiterada entre marzo y septiembre del año 2020, en San Clemente, en Pisco. La investigación de primera instancia estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial penal de Pisco, Elisa Ramírez Pachauri, quien reunió los elementos que permitieron sustentar la acusación contra el ahora sentenciado.

De acuerdo con la acusación fiscal, Solier Pellehuamán mantenía una relación sentimental con la madre de la menor y vivía en la misma casa de la víctima. Esta situación, según la investigación, habría sido aprovechada por el acusado para quedarse a solas con la niña cuando su madre salía de la vivienda para trabajar y otras actividades. En esas circunstancias se habrían producido los abusos sexuales de manera reiterada durante varios meses.

Tras vencer el temor, la menor logró confesar la pesadilla que vivía a sus familiares, quienes interpusieron la denuncia correspondiente en la Comisaría de San Clemente. Debido a que los acontecimientos ocurrieron durante el periodo de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, el agresor se mantuvo en condición de no habido por varios años, hasta que las autoridades lograron su captura el 9 de agosto de 2025.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades y dieron paso a una investigación penal que culminó con una sentencia condenatoria en primera instancia y actualmente ratificada con todos los medio probatorios.

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