La nueva infraestructura del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Junín, valorizada en S/137 millones, registra apenas un 20% de avance físico, pese a que los trabajos comenzaron en mayo de 2025 y debían culminar en septiembre de este año. Según denunció Magaly Romualdo, representante del Comité de Bienestar del COAR Junín, durante una inspección realizada el 22 de septiembre se constató escasez de trabajadores y bloques aún en etapa de cimentación. A ello se suma la protesta de proveedores por deudas acumuladas de hasta ocho meses.

El retraso también evidencia problemas presupuestales. Según los padres de familia, entre 2025 y este año se desembolsaron cerca de S/40 millones, mientras que aún faltarían entre S/80 y S/90 millones para culminar el proyecto. Las familias cuestionaron además deficiencias en el expediente técnico. Mientras tanto, los estudiantes llevan más de un año y medio en módulos prefabricados, expuestos al frío, calor y lluvias, situación que habría generado infecciones respiratorias y otros problemas de salud.

Ante los reclamos, funcionarios del Gobierno Regional de Junín reconocieron deficiencias en la fiscalización y solicitaron una tregua de cinco días. El próximo 28 de septiembre deberán presentar las sanciones aplicadas, un cronograma definitivo y documentos que garanticen el financiamiento pendiente. Los padres advirtieron que, si no reciben respuestas concretas, iniciarán medidas de protesta.