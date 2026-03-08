Con el objetivo de mejorar la distribución del recurso hídrico en el sector Los pobladores del Rancherío Laguna Grande vivieron una jornada histórica luego de que la Municipalidad Distrital de Paracas, encabezada por el alcalde Omar Bohórquez Huertas, emitiera la Resolución de Alcaldía N° 007-2026-MDP/ALC que reconoce oficialmente a esta comunidad como una organización civil costera, luego de más de 90 años desde su creación.

Laguna Grande

El anuncio se realizó durante la II Asamblea Descentralizada desarrollada en el distrito de Paracas, donde participaron autoridades y representantes de diversas instituciones, entre ellos la subprefecta de Paracas, Lidia Portillo; el representante del Sernanp, Efraín Cáceres, los dirigentes Ricardo Andrés Palacios Sánchez, Julio Siguas Cueto, Julio Quijandría Medina, entre otros, y vecinos del sector que celebraron este importante reconocimiento.

Laguna Grande está ubicada dentro de la Reserva Nacional de Paracas, en la provincia de Pisco, y constituye uno de los principales puntos de actividad pesquera artesanal de la zona. Desde este lugar, decenas de pescadores realizan diariamente sus labores, abasteciendo de productos hidrobiológicos a diversos mercados y sosteniendo la economía de numerosas familias.

Para los pobladores, este reconocimiento marca un momento trascendental en la historia de la comunidad, ya que fortalece su organización y visibiliza el papel fundamental que cumplen en la actividad pesquera y en la preservación de las tradiciones marítimas de la provincia de Pisco.

Junta vecinal

El señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Paracas, Omar Bohórquez, realizó la juramentación de la Junta Vecinal del sector Rancherío mediante Resolución de Alcaldía, reconociendo a la comunidad marino-costera del sector ubicado dentro del Área Natural Protegida.

Asimismo, la autoridad municipal asumió el compromiso de garantizar el abastecimiento de agua potable todos los miércoles, mediante el envío de una cisterna. Realizar la donación de tanques cisterna para la adecuada acumulación y almacenamiento de agua en beneficio de la población.

Evaluar la implementación o mejora del sistema de recojo de residuos sólidos, incluyendo mecanismos de incentivo dirigidos a la población local y especialmente a los adultos mayores.

Gestionar ante las autoridades competentes el levantamiento y reforzamiento de ribera como medida de protección para los habitantes del sector Rancherío.

