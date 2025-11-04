Con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y embellecer los espacios públicos de cara a la temporada navideña y al incremento de visitantes, la comuna de Paracas puso en marcha el Plan de Recuperación de Vías Públicas en el sector de Santa Cruz. Esta iniciativa busca garantizar la fluidez vehicular, el orden y la seguridad ciudadana en una de las zonas de mayor tránsito y actividad turística del distrito.

Acciones preventivas

El proyecto se desarrolla en coordinación entre las subgerencias de Fiscalización y Gestión Ambiental, y forma parte de una estrategia integral para optimizar la calidad de vida de los vecinos. A través de la limpieza, ordenamiento y recuperación de áreas públicas, se busca fortalecer la cohesión social, mejorar el entorno urbano y promover la responsabilidad compartida en el cuidado de los espacios comunes.

Este esfuerzo cobra especial relevancia ante el crecimiento sostenido del turismo en la zona. De acuerdo con la Cámara de Turismo de Paracas, el distrito recibió más de 1 millón 100 mil visitantes durante el 2024, consolidándose como uno de los principales destinos turísticos del país.

A su vez, la Reserva Nacional de Paracas superó los 500 mil ingresos ese mismo año, ahora se espera superar el triple para este 2025 en bien de la ciudadanía.

Con estas acciones, Paracas se prepara para recibir la Navidad 2025 con una imagen renovada, segura y ordenada, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible, la promoción del turismo responsable y la mejora continua de sus espacios urbanos, en beneficio de residentes y visitantes.

