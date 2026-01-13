Un ciudadano peruano denunció el robo de la batería de su motocicleta mientras visitaba la Reserva Nacional de Paracas, a pocos metros de la garita de control del área protegida. El hecho ocurrió la tarde del último domingo, cuando el visitante dejó estacionado su vehículo cerca del kilómetro 1 para descender y observar la fauna marina de la zona.

Delito en la zona

Según relató el afectado, al retornar a su motocicleta se percató de que desconocidos habían sustraído la batería, dejándolo imposibilitado de continuar su trayecto. Ante esta situación, se dirigió a los trabajadores del SERNANP y a los guardaparques del lugar para informar sobre lo sucedido y solicitar apoyo.

Sin embargo, el ciudadano indicó que recibió una respuesta poco adecuada por parte de uno de los trabajadores, quien le habría señalado que no existía responsabilidad del personal del área y que el hecho era únicamente atribuible al visitante. Esta actitud generó malestar, ya que los usuarios esperan orientación y respaldo por parte de quienes tienen a su cargo la vigilancia y el orden en la reserva.

Cabe recordar que la Reserva Nacional de Paracas cuenta con personal, vehículos y equipos destinados a la supervisión permanente de sus instalaciones, más aun considerando que los visitantes realizan un pago para el ingreso a las playas y zonas autorizadas. Por ello, los usuarios consideran que, además de la seguridad, deben recibir un trato cordial y respetuoso durante su estadía.

Se espera que este hecho ocurrido llegue a la jefatura del SERNANP para que evalúe lo ocurrido y adopte las medidas correspondientes, a fin de garantizar una atención adecuada y preservar la imagen de uno de los principales destinos turísticos del país. Asimismo, se exhorta a fortalecer la vigilancia y la calidad del servicio, con el objetivo de brindar seguridad y confianza tanto a turistas nacionales como extranjeros.

