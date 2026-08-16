Santiago Aguayo volvió a escribir una página dorada en el automovilismo peruano al consagrarse tricampeón del Automóvil Club Peruano (ACP) en la categoría S2000, alcanzando el título de manera consecutiva durante las temporadas 2024, 2025 y 2026. Un logro que confirma su regularidad, talento y protagonismo en una de las categorías más competitivas del deporte motor nacional.

Destacado piloto

El piloto celebró este nuevo campeonato destacando que detrás de cada victoria existe un largo camino de esfuerzo, sacrificio y dedicación. Fueron tres temporadas de intensa competencia, recorriendo miles de kilómetros y enfrentando cada carrera con el objetivo de mantenerse en lo más alto, hasta convertir la seguidilla de títulos en una marca que quedará registrada en la historia reciente del automovilismo peruano.

La conquista del tricampeonato también representa el resultado del trabajo conjunto entre el piloto y todo su entorno deportivo. Aguayo reconoció el respaldo permanente de su equipo, familia y auspiciadores, así como el aliento de todos los aficionados que acompañaron su participación en cada fecha del campeonato, convirtiéndose en parte fundamental de este recorrido hacia la gloria.

Con los títulos de 2024, 2025 y 2026, Santiago Aguayo consolida una etapa extraordinaria de su carrera y demuestra que la constancia termina marcando la diferencia en el deporte motor. Tres campeonatos consecutivos, una misma categoría y un nombre que ya empieza a quedar asociado a la historia de la S2000 del Automóvil Club Peruano: Santiago Aguayo, tricampeón.

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