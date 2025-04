En reunión de la Liga Provincial de Fútbol de Pisco con los delegados y/o presidentes de los clubes campeones y subcampeones distritales, se elaboró las bases y fixture de la etapa provincial de la Copa Perú 2025 que se inicia el sábado 10 de mayo, considerando seis estadios. Torneo denominado Víctor Manuel Hernández Matta “Lico” en homenaje al hombre del perifoneo deportivo en Pisco.

Bases y fixture

Los cuales son el de Bernales de Humay, Municipal de San Clemente, Inkari de Túpac Amaru Inca, Campeones del 69 de San Andrés, Teobaldo Pinillos Olaechea de Pisco y Santa Cruz de Paracas. Culmina la etapa el 22 de junio. Faltando definir a los representantes subcampeones de San Andrés y Paracas.

Se formaron cuatro grupos; dos grupos con 4 equipos cada uno y dos grupos con 3 equipos cada uno, jugarán un todos contra todos, clasificando dos primeros de cada serie a la otra fase. Definieron también el costo de la entrada que será 12 soles.

Inicia el sábado 10 de mayo con el grupo A: San Andrés (sub) Carrillo o Ramírez. Alianza Pisco (c) Pisco. Nápoles (sub) Humay. Juventud el Palto (c) Independencia.

En la primera fecha: subcampeón de San Andrés vs Alianza Pisco. Nápoles vs Juventud el Palto.

En el grupo B: El Porvenir (c) Humay. El Pilar (sub) Independencia. Manuel González Prada (sub) Pisco. Real Túpac (c) La Villa T.A.I. En la primera fecha: El porvenir vs El Pilar. Manuel González Prada vs Real Túpac. En el grupo C: Las Mercedes (c) Paracas. Las Américas (c) San Andrés. Los Tigres (Sub) San Clemente. En la primera fecha: Las Mercedes vs Las Américas. Descansa Los Tigres. En el grupo D: subcampeón de Paracas. América Santa Rosa (Sub) La Villa T.A.I. Real San Clemente (c) San Clemente. En la primera fecha: subcampeón de Paracas vs América Santa Rosa. Descansa Real San Clemente.

