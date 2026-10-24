El histórico complejo arqueológico Tambo Colorado, ubicado en el distrito de Humay, provincia de Pisco, fortaleció su protección legal tras lograr su inscripción en los Registros Públicos de la Sunarp, bajo la Partida Registral N.° 11080037. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica (DDC Ica) presentó oficialmente este importante avance, que brinda seguridad jurídica al Estado sobre este valioso patrimonio cultural de origen incaico.

Riqueza cultural

La ceremonia fue encabezada por el director de la DDC Ica, Luis Enrique Mendoza Urcia, en representación del ministro de Cultura, Alberto Beingolea, y contó con la participación de autoridades de las municipalidades de Pisco y Humay, escolares, representantes del sitio arqueológico e instituciones aliadas. Como parte de la actividad, los asistentes realizaron una visita guiada para conocer la riqueza histórica y cultural de este emblemático monumento.

El saneamiento legal permitirá reforzar la defensa del complejo frente a posibles ocupaciones indebidas y facilitará futuras inversiones públicas destinadas a su conservación, implementación de infraestructura y puesta en valor. Este avance representa una oportunidad para impulsar el turismo cultural y contribuir al desarrollo social y económico de Humay y del valle de Pisco.

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