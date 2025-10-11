El Gobierno Regional de Ica aprobó la Ordenanza Regional N° 007-2025-GORE-ICA que establece oficialmente el tercer viernes de marzo de cada año como la festividad de la Vendimia de la Provincia de Pisco.

Fruto de la vid

Con esta medida, se busca revalorizar las tradiciones vitivinícolas pisqueñas y fortalecer la identidad cultural ligada al vino y al pisco, dos de los productos más representativos de la región.

La iniciativa fue promovida por la Mesa de Desarrollo Económico Provincial, integrada por las gerencias de desarrollo económico de los municipios distritales, que trabajaron en conjunto para conseguir este reconocimiento.

Cabe señalar que el año pasado la Municipalidad Provincial de Pisco ya había declarado esta fecha como el “Día de la Vendimia de Pisco”, marcando el inicio de un esfuerzo articulado entre autoridades locales y regionales.

Con la oficialización de la Vendimia, Pisco contará con una festividad institucionalizada que apunta a promover el turismo, dinamizar la economía local y rendir homenaje a los productores vitivinícolas que mantienen vivas las raíces y el legado cultural de la provincia.

La celebración promete convertirse en un nuevo atractivo emblemático del calendario regional, con una agenda que incluirá actividades artísticas, culturales y gastronómicas en honor al fruto de la vid.

