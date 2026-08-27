Padres de familia de la institución educativa N.° 22471 de Villa Túpac Amaru Inca expresaron su indignación y preocupación debido a que los estudiantes del tercer grado, sección “B”, permanecerían desde hace varias semanas sin contar con un docente para desarrollar sus clases con normalidad.

Según las denuncias recibidas, la situación se habría originado luego de que la profesora a cargo presentara una licencia por motivos de salud, tras sufrir una fractura. Las familias cuestionan que, pese al tiempo transcurrido, los menores continúen afectados en su derecho a recibir una educación continua y oportuna.

Reclamo de padres

La preocupación aumenta debido a que la UGEL Pisco publicó una plaza vacante para reemplazo docente en la I.E. N.° 22471, correspondiente al nivel primaria y con una jornada de 30 horas. De acuerdo con el documento difundido, la vacante se genera por una licencia por incapacidad temporal y tiene vigencia del 26 de agosto al 9 de setiembre de 2026. Asimismo, trascendió que el 25 de agosto se habría realizado la adjudicación de la plaza; sin embargo, según manifiestan los padres, hasta la fecha el docente que debería asumir el reemplazo no se habría presentado para atender a los estudiantes.

Pero la falta de docente no sería el único motivo de preocupación. Los padres de familia también cuestionan el silencio de la UGEL Pisco, señalando que, pese a las denuncias y pedidos de información realizados, la entidad educativa mantendría —según los denunciantes— una actitud poco comunicativa frente a la sociedad y no estaría brindando explicaciones claras sobre las acciones adoptadas para solucionar el problema.

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