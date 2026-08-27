de Villa Túpac Amaru Inca expresaron su indignación y preocupación debido a que los estudiantes del tercer grado, sección “B”, permanecerían desde hace varias semanas

Según las denuncias recibidas, la situación se habría originado luego de que la profesora a cargo presentara una licencia por motivos de salud, tras sufrir una fractura. Las familias cuestionan que, pese al tiempo transcurrido, los menores continúen afectados en su derecho a recibir una educación continua y oportuna.

Reclamo de padres

La preocupación aumenta debido a que la UGEL Pisco publicó una plaza vacante para reemplazo docente en la I.E. N.° 22471, correspondiente al nivel primaria y con una jornada de 30 horas. De acuerdo con el documento difundido, la vacante se genera por una licencia por incapacidad temporal y tiene vigencia del 26 de agosto al 9 de setiembre de 2026. Asimismo, trascendió que el 25 de agosto se habría realizado la adjudicación de la plaza; sin embargo, según manifiestan los padres, hasta la fecha el docente que debería asumir el reemplazo no se habría presentado para atender a los estudiantes.

Pero la falta de docente no sería el único motivo de preocupación. Los padres de familia también cuestionan el silencio de la UGEL Pisco, señalando que, pese a las denuncias y pedidos de información realizados, la entidad educativa mantendría —según los denunciantes— una actitud poco comunicativa frente a la sociedad y no estaría brindando explicaciones claras sobre las acciones adoptadas para solucionar el problema.

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