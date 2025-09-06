La tarde del último domingo, alrededor de las 17:15 horas, se produjo un violento enfrentamiento en la jurisdicción de La Yesera, en la provincia de Pisco, cuando efectivos de la Comisaría de San Andrés acudieron a verificar la presencia de sujetos armados a bordo de una mototaxi naranja con placa tapada y adulterada, quienes venían amedrentando a transeúntes y vecinos de la zona.

Ataque criminal

Al llegar al lugar, los agentes fueron atacados sorpresivamente por la espalda con disparos de arma de fuego, originando un intenso fuego cruzado. En la refriega, un policía en situación de retiro resultó herido, mientras que uno de los presuntos delincuentes fue alcanzado por proyectiles en el cuello y tórax, siendo trasladado de emergencia al centro de salud más cercano, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El sujeto abatido fue identificado como José Carlos Berrocal Salguero, quien contaba con un amplio prontuario policial. Su caída representa un golpe a la delincuencia organizada que viene operando en la provincia, según fuentes de la investigación.

La Policía ha desplegado un fuerte operativo en la zona con el objetivo de ubicar y capturar a los cómplices que lograron escapar. Mientras tanto, las autoridades competentes vienen realizando las diligencias de ley para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

VIDEO RECOMENDADO