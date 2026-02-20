Profunda indignación y preocupación generaron recientes imágenes de los propios turistas que muestran a personas desplazándose en zonas estrictamente prohibidas en las mismas faldas del Candelabro de Paracas, ubicado dentro de la Reserva Nacional de Paracas, en Pisco.

Videos captados

Los registros, captados por visitantes desde el mar, evidencian cómo no se respetan las señalizaciones de advertencia ni las restricciones establecidas para proteger este invaluable patrimonio histórico. En los videos se observa claramente la presencia de cuatro personas caminando en áreas delimitadas.

Las escenas causaron malestar entre turistas nacionales y extranjeros, quienes expresaron su desconcierto. Algunos visitantes calificaron la situación como un acto de irresponsabilidad institucional que proyecta una imagen negativa del destino turístico, afectando la percepción de orden y respeto por el patrimonio cultural del país.

Cabe resaltar que el personal guardaparques actuó de manera inmediata, interviniendo a los involucrados, que eran turistas brasileños, disponiendo su retiro del área restringida y levantando el acta correspondiente, conforme a los protocolos y competencias. En una primera verificación por el personal del Sernanp, no se han evidenciado daños físicos al geoglifo, sin embargo, el hecho fue puesto en conocimiento del Ministerio de Cultura, entidad competente en materia de patrimonio cultural, con la cual se viene realizando la evaluación técnica.

Es importante mencionar que el Sernanp tiene tipificado que el ingreso a zonas restringidas constituye una infracción y genera un riesgo para la conservación del patrimonio cultural.

