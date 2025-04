Gran multitud acompañó el féretro de la licenciada en Enf. Gleny y de su hermano Antonio Muñoz Suaña, con destino a su última morada el cementerio General de Pisco.

Hermanos profesionales

Fueron dos servidores públicos quienes desempeñaban su labor en bien de los demás, tanto Gleny Muñoz Suaña, como enfermera en el Hospital San Juan de Dios de Pisco atendiendo a cientos de pacientes, pero también Antonio, docente de educación física desempañándose en varias escuelas dejando en alto su noble labor de profesor.

“Gran multitud de amigos de nuestra compañera de Trabajo Lic Enf. Gleny y de su hermano Antonio Muñoz Suaña, acompañandolos a su última morada. Tambien se hicieron presentes sus amigas y compañeras Lic. Enfermeria, Tec en Enfermeria y otros. En medio de nuestro dolor, despedimos a una Gran trabajadora, madre, hija, hermana, ex Jefa del C. S. Santa Cruz, quien desempeñó una labor importante, sacando adelante a su C. S. Trabajando incansablemente. Serás siempre recordada Lic. Gleny. Descanse en Paz”, escribió el Hospital San Juan de Dios.

En la escuela donde estaba designado Antonio Muñoz Suaña, como fue la I.E. Bandera del Perú realizaron un sentido homenaje antes de partir el féretro a su última morada, acompañado por cientos de estudiantes y la comunidad educativa.En medio del dolor, fue una gran despedida que ocupó más de 2 cuadras de amigos, ex alumnos y familiares de los trabajadores, que son madre y padre de sus hijos.

