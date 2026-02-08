Ante la creciente preocupación de la población, Luis Moreyra Chira, presidente de la Comunidad Distrital de Humay e integrante del colectivo Defensoría del distrito, sostuvo una reunión de emergencia con el médico de turno, la licenciada y todo el personal del Centro de Salud de Humay, con el objetivo de abordar la crítica situación que atraviesa el establecimiento debido a la falta de personal médico y la elevada demanda de atención.

Acciones inmediatas

Durante la mesa de trabajo se ratificó el compromiso de las autoridades comunales y del personal de Salud para articular acciones inmediatas que permitan restablecer la confianza ciudadana y garantizar un servicio digno y oportuno. Asimismo, se advirtió que la carencia de profesionales viene poniendo en riesgo la salud de cientos de familias, por lo que se exigieron soluciones concretas y no simples compromisos verbales.

En ese sentido, la Comunidad Distrital de Humay exigió al director del Hospital San Juan de Dios de Pisco la reposición inmediata del médico faltante, al tratarse de una necesidad pública impostergable. Luis Moreyra Chira remarcó que se mantendrán vigilantes hasta que se garantice una atención médica adecuada para todos los humaynos.

