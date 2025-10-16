Durante la medianoche de ayer, residentes del asentamiento humano Señor de la Agonía se movilizaron para impedir la instalación de una antena de telecomunicaciones, que había comenzado sin notificación ni consulta a la comunidad. La presencia de maquinaria y trabajadores generó alarma entre los vecinos, quienes protestaron frente a la obra.

Rechazo a instalación

Con colchas y abrigos, los pobladores se apostaron para detener los trabajos que iniciaron con la apertura de un hueco para la base de la estructura. Según los vecinos, agentes policiales custodiaban la instalación, lo que aumentó la preocupación comunitaria. La protesta logró suspender momentáneamente la labor.

Hasta el momento, no se ha emitido ninguna respuesta oficial por parte de las autoridades locales sobre la autorización del proyecto. Los vecinos exigen que se aclare la legalidad de la obra y solicitan información sobre el impacto ambiental que podría generar.

La comunidad ha dejado en claro que no permitirá la reanudación de los trabajos hasta que se garantice el respeto a su derecho a la participación ciudadana y se brinde transparencia en el proceso.

