Un grupo de pobladores del sector La Capilla y urbanización Jardines del Sur en el distrito de Santiago, quemaron el pasado martes 26 de enero, la instalación de una antena para internet y línea telefónica.

Además el robo de un teléfono móvil y saqueó de otros equipos de las instalaciones de una propiedad privada en la zona. La denuncia lo hizo Cesar Cáceres, coordinador legal de la empresa Grupo BTS Towers Perú.

Según indicó, el hecho ocurrió en horas de la noche cuando algunos vecinos del sector, al notar el avance de la instalación, mostraron su rechazo y empezaron a protestar indicando que la antena era de tecnología 5G y sería dañina para la salud. Lo que ocasionó que se produzcan enfrentamientos entre los pobladores y la Policía que se encontraba resguardando el lugar, dejando a tres efectivos heridos y 12 personas denunciadas.

Proceso en la vía judicial

“El tema se encuentra judicializado, no es la primera vez, el 20 de noviembre del 2020 también ingresaron a la propiedad y quemaron la antena, incluso han querido desvestir a la dueña del predio y exhibirla en público, la propietaria es la señora Katheryn Navarro y se encuentra con descanso médico por las agresiones que ha sufrido. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha declarado que en el Perú no existe la tecnología 5G, inclusive el 15 de noviembre del año pasado se realizó la charla de sensibilización con los pobladores de la zona, a la cual ellos refirieron que no les importaba la charla, creyendo que los estamos engañando”, manifestó el abogado.

Adelantó que se realizará un proceso penal contra las 12 personas que han sido identificadas, a quienes además se les atribuye haber agredido a policías y destrozar parte de un patrullero.

“El médico legista indica que hay tres efectivos heridos, uno con la nariz rota y otros dos con la cabeza rota, porque les han tirado piedras, también hay un patrullero afectado, con una piedra rompieron la luna trasera, la cual terminó empotrada en la pantalla de adelante, estamos hablando ya de pérdidas no solo del sector privado, sino también del sector público y agresiones contra la autoridad”, remarcó.

Abuso de autoridad

En tanto el abogado de alguna de las familias denunciadas, Rommel Fernández Cucho, declaró que existen moradores que no participaron en la protesta, sin embargo, fueron agredidos por la policía, calificando estos actos de vandálicos. “Esta empresa contrató aproximadamente 60 efectivos para que cometan maltrato a las mujeres, llegando al extremo incluso de arrastrar a la señora Yeny Arones Allccahuaman que esta con dos meses de embarazo y golpearle la cabeza, según el certificado médico legal, eso es preocupante. No discuto si esas antenas que dicen son 5G y son dañinas o no para la salud, pero existen parámetros legales para poder intervenir a las personas. Ella estaba en su domicilio, los efectivos le exigen que abra su puerta porque alguien que buscaban estaba adentro, luego la arrastran y la golpean, no solamente a ella, también a otros moradores. Los agentes están metiéndolos a todos en el mismo saco y los están agrediendo como si todos fueran los culpables”, expresó.

En tanto indicó que se está evaluando la situación para hacer la denuncia correspondiente ante la inspectoría, contra los efectivos policiales por abuso de autoridad y también violencia contra la mujer.

Por otro lado, Cesar Cáceres lamentó esta situación y la desinformación de las personas que conducen a actos de violencia. Pidió a la población que eviten caer en creencias populares y teorías de conspiración, invitándolos al diálogo con el fin de que tengan en claro que las antenas no generan ningún perjuicio en la salud.

“Nosotros tenemos una disposición que la antena tiene que ir, debido a que por la zona no hay señal, el Decreto Legislativo 1477 establece que durante el estado de emergencia es prioridad poner más antenas de comunicación a nivel nacional, nosotros estamos llanos a sentarnos a conciliar con ellos, brindarles nuevamente una charla de sensibilización con más especialistas que ellos dispongan”, finalizó.