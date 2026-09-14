Un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Perú contra el tráfico ilícito de drogas permitió decomisar aproximadamente 83 kilogramos de clorhidrato de cocaína e incautar tres camionetas Toyota Hilux en la provincia de Huamanga, región Ayacucho. La intervención se realizó como parte de acciones de inteligencia e investigación orientadas a desarticular organizaciones dedicadas al traslado de sustancias ilícitas.

Golpe policial

El despliegue policial se desarrolló en una cochera informal ubicada en el asentamiento humano César Mujica, en el distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. En el lugar, agentes del Área Antidrogas de la DIVINCRI Ayacucho localizaron 79 paquetes tipo ladrillo que contenían una sustancia que, de acuerdo con las pruebas preliminares, dio positivo para alcaloide de cocaína.

Los paquetes se encontraban acondicionados en compartimentos especialmente preparados dentro de los vehículos para dificultar su detección. Presentaban un logotipo con la figura de un delfín, marca que, según la información manejada por los investigadores, estaría relacionada con el narcotráfico.

Durante la operación también fueron incautadas tres camionetas Toyota Hilux. Según la hipótesis policial, una de las unidades habría sido acondicionada para transportar y ocultar la droga, mientras que las otras dos presuntamente habrían cumplido funciones de seguridad y protección del cargamento durante su desplazamiento, conocidas en el argot delictivo como “liebres”.

De acuerdo con información de inteligencia policial, el cargamento estaría vinculado a la presunta organización criminal denominada “Los Camaleones”, que tendría como modalidad el traslado de clorhidrato de cocaína desde zonas del VRAEM hacia la región Puno y, posteriormente, hacia Bolivia.

La intervención estuvo a cargo de personal del Área Antidrogas de la DIVINCRI Ayacucho, con participación del jefe de la Región Policial Ayacucho, general PNP Arturo Valverde Inga, y una fiscal adjunta provincial de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Ayacucho.

La Policía informó que la droga decomisada tendría un valor aproximado de 945 mil soles, mientras que los tres vehículos incautados estarían valorizados en aproximadamente 315 mil soles.

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