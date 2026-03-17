La Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Ica, presentó el Plan de Operaciones N.° 019-2026 denominado “Escolar Ica 2026”, una estrategia orientada a reforzar la seguridad y las acciones de prevención en las instituciones educativas durante el desarrollo del año escolar.

Por la seguridad

La actividad fue encabezada por el jefe de la Región Policial Ica, general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, y contó con la participación de autoridades regionales, representantes del sector educación, juntas vecinales, personal policial, estudiantes y ciudadanos.

Durante la ceremonia se informó sobre el despliegue de servicios policiales en instituciones educativas públicas y privadas de la jurisdicción policial de Ica. La medida busca reforzar la vigilancia en los horarios de ingreso y salida de los escolares, además de prevenir posibles hechos delictivos y garantizar entornos seguros para la comunidad educativa.

El plan contempla la presencia de efectivos policiales en zonas cercanas a los centros educativos, así como acciones coordinadas con autoridades y organizaciones vecinales para fortalecer la seguridad en los alrededores de los colegios.

Como parte de las actividades vinculadas al inicio del año escolar, el general Roque Palomino también participó previamente en la ceremonia de apertura del Año Escolar 2026 realizada en la Institución Educativa Primaria San Miguel N.º 23009, donde compartió con docentes, estudiantes y padres de familia.

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