Luego que criminales en moto asesinaran al profesor del curso de comunicaciones Julio Cesar Pacheco Pimentel en la puerta de su centro educativo “Julio C. Tello” en el distrito de Ate (Lima). Sus restos fueron velados en su hogar para luego dirigirse al distrito de La Molina donde también era profesor del centro educativo. “Suplicio Peñaloza” 1230.

Exigen justicia

Inmediatamente después familiares, amigos y colegas llevaron el féretro del docente hasta Cañete - Chincha Baja donde también recibió otro homenaje por parte de sus familiares y amigos más cercanos. Hubo sentidas palabras de adiós en el camposanto donde fue enterrado.

Su esposa, familiares, amigos, colegas y estudiantes exigen justicia.

“Quien les habla es la promoción del profesor Julio Cesar, quiero dirigirme la familia, fuerza seguir adelante, le arrebataron la vida a un maestro y no debe quedar impune. El gobierno debe poner mano firme, cada muerte no debe quedar impune, agradezco a los colegas que han venido desde su colegio Julio C Tello. Donde el lema cuando un maestro muere, nunca muere”, dijo una docente.

“Que triste que mi hermano haya perdido la vida dentro de su trabajo, delante de sus alumnos, estamos muy consternados, pido a las autoridades, al gobierno que esto se esclarezca, que ya se dé por conocer quien le arrebató a la vida a mi hermano”, agregó la hermana del profesor asesinado.

