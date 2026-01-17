La provincia de Nasca registró la activación de varias quebradas en la parte alta del río Tierras Blancas, provocando el arrastre de grandes cantidades de agua, piedras y masas de lodo hacia zonas bajas del valle.

Alerta en la zona

Testigos señalaron que el fenómeno se produjo de manera repentina y que el caudal incrementado del río generó un flujo de sedimentos que podría afectar la infraestructura vial y áreas agrícolas cercanas. Por el momento, no se reportan víctimas, pero las autoridades locales y la población se mantienen alertas.

Especialistas en gestión de riesgos advierten que este tipo de eventos naturales, frecuentes en la región durante temporadas de lluvia, pueden intensificarse en zonas vulnerables si no se toman medidas de prevención y monitoreo oportuno.

