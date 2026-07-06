Conocido por recorrer las calles de la ciudad reciclando materiales y vendiendo ropa y artículos de segunda mano, el popular personaje conocido como “Rambo de Ica” atraviesa una difícil situación económica tras permanecer varios meses alejado de sus labores debido a problemas de salud.
Limitaciones económicas
Según contó, una enfermedad prostática y complicaciones en la columna lo obligaron a suspender su trabajo durante aproximadamente ocho meses. Durante ese tiempo dejó su triciclo en una guardianía, donde la deuda por el servicio habría alcanzado los 800 soles, monto que actualmente le impide recuperarlo.
El triciclo representa su principal herramienta de trabajo, ya que con él recolecta materiales reciclables y transporta los productos de segunda mano que posteriormente vende para obtener ingresos destinados al sustento de su hogar y de su hijo de 16 años con Síndrome de Down.
Mientras continúa recuperándose, “Rambo de Ica” asegura que sigue trabajando con las limitaciones que le dejó la enfermedad, ofreciendo prendas de vestir y otros artículos que recibe mediante donaciones. Señala que, pese a las dificultades, busca salir adelante para cubrir la alimentación y otras necesidades básicas de su familia.
Asimismo, indicó que recientemente fue invitado a participar en el desfile por Fiestas Patrias en la ciudad de Ica, aunque reconoce que aún no se encuentra completamente restablecido de sus problemas de salud.
Quienes deseen colaborar con él, ya sea mediante un aporte económico o adquiriendo algunos de los productos que comercializa, pueden comunicarse al número 964 789 877, disponible para transferencias a través de Yape.
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