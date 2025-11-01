Después de una década de paralización, el Gobierno Regional de Ica reactivó el proyecto de “Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en Nasca y Vista Alegre”, que incluye la construcción de 14 lagunas de oxidación destinadas al tratamiento de aguas residuales en la provincia.

Por el saneamiento

Durante una ceremonia realizada en el propio terreno del proyecto, se hizo entrega del espacio al consultor encargado de elaborar el informe técnico situacional, documento que permitirá actualizar el expediente y retomar la ejecución de la obra, considerada clave para el saneamiento básico de la zona.

La reactivación del proyecto beneficiará a miles de familias de sectores como El Portachuelo, Las Brisas de Portachuelo y La Primavera, comunidades que hasta hoy carecen de un sistema de alcantarillado funcional.

En el acto participaron representantes del Frente de Defensa de Vista Alegre y de la UPIS El Portachuelo, quienes respaldaron la iniciativa, aunque insistieron en la importancia de mantener la fiscalización ciudadana durante todo el proceso para asegurar su transparencia y continuidad.

Las autoridades regionales subrayaron que este paso técnico marca el inicio de la reactivación integral del sistema de agua y alcantarillado, infraestructura esencial para mejorar la calidad de vida, la salud pública y el desarrollo sostenible de Nasca.

