En el marco de las acciones para fortalecer la respuesta sanitaria frente al dengue, el Ministerio de Salud (MINSA) y la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ica llevaron a cabo una jornada de capacitación en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, dirigida a médicos, enfermeros y personal de salud de la estrategia de metaxénicas y zoonosis de los establecimientos del primer nivel de atención.

Por el diagnóstico oportuno

Durante la actividad, el infectólogo del MINSA, Dr. Fernando Alonso Lizarbe Huayta, presentó las actualizaciones contenidas en la Norma Técnica de Salud N° 211-MINSA, enfocadas en el diagnóstico oportuno, el manejo clínico adecuado de los casos y la prevención de complicaciones graves asociadas al dengue.

Asimismo, el equipo técnico abordó aspectos clave como la vigilancia epidemiológica, el control vectorial y la importancia del trabajo articulado con la comunidad para contener la propagación del virus.

Estas acciones forman parte del compromiso multisectorial para reducir el impacto del dengue en la región, promoviendo una respuesta rápida y eficaz desde el primer nivel de atención.

