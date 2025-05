La regidora provincial de Ica, Silvia Bertolotti, se pronunció sobre la grave denuncia que involucra a sus colegas Jorge Hinostroza Alejo y Carlos Ponce Aparicio, quienes han sido acusados de solicitar 250 mil soles y dos hectáreas de terreno a cambio de influir en un proceso de reversión.

Soborno Municipal

Bertolotti señaló que, por su investidura, los regidores son responsables de sus decisiones y votos, por lo que evitará emitir una opinión anticipada mientras no exista una resolución judicial. “Todavía no me quiero adelantar a dar una opinión”, declaró a medios locales, al tiempo que negó haber sido contactada o tener conocimiento directo sobre el supuesto reparto del soborno entre los regidores.

La regidora enfatizó la necesidad de que las autoridades competentes lleguen al fondo de esta seria acusación, recordando que todos los funcionarios municipales han sido elegidos por voto popular y deben responder con transparencia y ética. “Es importante que se investigue, porque estos cargos son públicos y deben honrarse con integridad”, concluyó.

