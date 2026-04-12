Las autoridades locales en la provincia de Pisco, han reiterado que el uso de infraestructura pública, como postes, para la colocación de propaganda electoral constituye una infracción a la normativa vigente. No obstante, pese a las advertencias, diversos candidatos han continuado instalando sus afiches en distintos puntos de la ciudad, generando malestar entre los ciudadanos y obligando a intensificar las acciones de fiscalización.

Retiran propaganda

El problema se ha agudizado en las principales avenidas de Pisco, donde la sobresaturación de propaganda ha motivado operativos permanentes por parte de serenazgo, fiscalización e inspección municipal. De acuerdo con el alcalde de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, en vías como Fermín Tangüis, Las Américas y San Martín se retiran diariamente más de 50 carteles, los cuales son trasladados al depósito municipal debido a su impacto en la contaminación visual y el desorden urbano.

En medio de este escenario, la candidata a diputada por la agrupación “A”, Milagros Aldaz, protagonizó un incidente que ha generado controversia pública. Según registros difundidos, la aspirante reaccionó con insultos hacia el personal de serenazgo y fiscalización mientras se realizaba el retiro de su propaganda colocada en postes, situación que quedó evidenciada en un video donde sostiene un altercado verbal con los trabajadores municipales.

“Tenemos ya la recomendación del Jurado Nacional de Elecciones, que es nuestra función fiscalizadora, retirarlos y lo venimos haciendo todos los días. El detalle está en que cada madrugada aparecen nuevos carteles, pero continuaremos con estos operativos hasta el mismo día de las elecciones”, afirmaron las autoridades.

Asimismo, aseguró que la municipalidad mantendrá estas acciones para recuperar los espacios públicos y garantizar un entorno más ordenado para la ciudadanía.

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